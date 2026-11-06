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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 06.11.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 89

2085411 11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

2097791 16.9.2026 30.11.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално

2100146 28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно

2100609 29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

2100599 29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

2100685 29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

2100693 29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно

2101422 1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

2102079 2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

2102390 5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

2102394 5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно

2102476 5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

2103436 8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно

2103602 9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

2103605 9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

2106203 19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

2106252 21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно

2107835 26.10.2026 26.11.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

2109442 29.10.2026 6.11.2026 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

2109449 29.10.2026 6.11.2026 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН средно

2109457 29.10.2026 6.11.2026 1 КОЗМЕТИК СЛИВЕН средно

2110286 2.11.2026 29.12.2026 1 ГОТВАЧ,БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно

2110328 2.11.2026 29.12.2026 1 ХОСТЕСА СЛИВЕН средно

2110352 2.11.2026 29.12.2026 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

2111272 20.11.2026 19.11.2026 1 ТРУДОТЕРАПЕВТ СЛИВЕН висше/средно

2111305 3.11.2026 3.12.2026 1 СЕКРЕТАР СЛИВЕН висше/средно

2111376 1.2.2026 13.11.2026 1 ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН СЛИВЕН средно

2111408 3.11.2026 29.12.2026 1 ШИВАЧ М/ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

2111513 10.11.2026 9.11.2026 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ БЛАТЕЦ средно

2111582 10.11.2026 9.11.2026 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше

2112278 5.11.2026 7.12.2026 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно

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