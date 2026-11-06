Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.11.2026 г.

06.11.2026 10:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 61

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: 18-годишен водач на лек автомобил „БМВ“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 6 ноември, в 01,13 часа, на бул. Ст. Караджа в град Сливен, от екипи на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен и сектор „Пътна полиция“, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,67 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

37-годишен водач на лек автомобил „Рено“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 6 ноември, в 01,30 часа, в село Тополчане, от екип на участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен, извършващ обход и контрол през нощта в малките населени места. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Задържан е за 24 часа. Автомобилът е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 05.11.2026 г., в 14,11 часа, в РС ПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в производствено помещение към „Мелком“ ООД, намиращо се индустриалната зона на град Сливен. Произшествието е ликвидирано от 3 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са едно ел. табло, един компресор, 75 стенни панели, 8 кв. м. от компресорно помещение, 300 кв. м опушени стени. Спасени са 2 сгради. Най-вероятната причина е късо съединение в ел. таблото на цеха. На място са извикани екипи на ЕВН и РУ-Сливен.