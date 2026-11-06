06.11.2026 10:20 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 60

С много настроение, цветни костюми, песни, танци и забавни игри в Детска ясла №3 в Сливен се проведе традиционният есенен карнавал, посветен на празника на града – Димитровден. Макар и с малко закъснение, тази година празникът отведе малчуганите в приказния свят на „Есенен карнавал в Захарното царство“.

„Основната цел на събитието беше не само децата да се забавляват и да се потопят в празничната атмосфера, но и чрез игри и забавления да научат повече за значението на здравословното хранене“, каза Антоанета Тодорова, директор на Детска ясла №3 в Сливен.

В центъра на тазгодишната тематична програма беше поставено посланието, че здравословната храна може да бъде не по-малко привлекателна и вкусна от изкушаващите сладки лакомства. Чрез разнообразни занимания, песни, танци и весели предизвикателства децата се включиха в своеобразно приказно приключение, посветено на силата на плодовете и зеленчуците.

Най-голямата изненада за малките участници беше подготвена в края на карнавала. Вместо традиционните захарни изделия, екипът на яслата ги посрещна с оригинална и впечатляваща почерпка – красиво аранжирани плата и фигурки, изработени изцяло от пресни плодове и зеленчуци. Цветните кулинарни композиции показаха на децата, че природата предлага изобилие от вкусни и полезни изкушения, които носят здраве и енергия.

С тази нестандартна идея организаторите успяха по достъпен и забавен начин да представят важността на балансираното хранене и да насърчат изграждането на полезни навици още от най-ранна детска възраст.

Есенният карнавал за пореден път показа, че с въображение, любов и всеотдайност екипът на Детска ясла №3 превръща празничните инициативи в ценни преживявания за своите възпитаници. Чрез съчетаването на творчество, игра и възпитателни послания малчуганите не само се забавляват, но и правят своите първи стъпки към здравословния начин на живот.

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