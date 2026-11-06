06.11.2026 10:34 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 57

В седмицата, посветена на патронния празник на СУ „Йордан Йовков“, учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие, се включиха в инициативата „Усмивка за приятел“, организирана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

В Ресурсния кабинет децата с много ентусиазъм и старание изработиха красиви картички, рисунки и послания, като получиха подкрепа и насоки от специалистите на ЕПЛР. Всяка творба беше създадена с внимание и носеше искрено пожелание за здраве, щастие и успех.

След това учениците подариха своите творби на учители, съученици и служители от училището, сред които и хората, които всеки ден се грижат за чистотата и уюта в училищната среда. Милите им жестове предизвикаха усмивки, вълнение и благодарност у всички, които получиха тези специални подаръци.

Инициативата показа, че добротата, приятелството и уважението към другите са ценности, които обединяват училищната общност. В духа на творчеството на Йордан Йовков нашите ученици напомниха, че понякога именно малките жестове оставят най-голяма следа в сърцата на хората.