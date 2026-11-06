Община Сливен вече има своя официална Вайбър общност – Община Сливен - актуални новини

06.11.2026 12:01 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 41

Община Сливен вече има своя официална Viber общност – информационен портал, в който се публикуват актуални новини за предстоящи събития от различни сфери, които биха били интересни за голяма част от аудиторията или са от широко обществено значение. Там ще получавате актуална информация за културни, спортни и други събития на територията на общината, както от Сливен, така и от всички населени места.

https://invite.viber.com/?g2=AQAYyhpV2RzjAVZr%2FkdoJefQVykYetaKt74NOCKCNR6l%2F%2B9ic2%2B2JqIU6mhtQS5B

Целта на тази общност е да разширим присъствието на Сливен в дигиталното пространство, както и да предоставяме още един леснодостъпен канал, достигащ до повече хора.

Всеки може да добавя нови участници в официалната Viber общност, като всеки нов член ще има възможността да преглежда пълната история на публикациите в чата. Вярваме, че така с общи усилия ще осигурим още по-добра осведоменост за случващото се на територията на общината – обществени обсъждания, музикални и спортни събития, изложби, конкурси, инициативи, фестивали, представяния на книги, театрални представления, ремонтни дейности, изпълнение на проекти и други. Повече снимки, видеа и допълнителна информация ще бъдат публикувани в официалната ни Facebook страница – https://www.facebook.com/obshtina.sliven , както и на сайта ни https://mun.sliven.bg/

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