ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС

06.11.2026 13:33 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 80

В рамките на празничната седмица, посветена на патронния празник на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, училището беше домакин на традиционната кръгла маса на тема „Българският език и литературата и възможностите на интердисциплинарното образование“.

Събитието събра представители на образователни институции и учители от област Сливен, обединени от стремежа да споделят добри педагогически практики и да потърсят нови пътища за развитие на съвременното образование.

Сред присъстващите бяха г-н Ленко Кренчев – старши експерт по математика в РУО – Сливен, представители на ППМГ „Добри Чинтулов“ – старши учителят по български език и литература Веселина Тонева и дванадесетокласникът Михаил Петров, както и представители на ОУ „Д-р Иван Селимински“ – директорът Десислава Парушева, заместник-директорът д-р Владимира Тенева и учителите по български език и литература Йоана Динева и Диана Петрова. В срещата се включиха и учители от други училища в областта.

Участниците представиха своя опит, успешни образователни инициативи и постиженията на своите ученици. Обсъдени бяха различни модели на междупредметно взаимодействие и съвместна работа, като акцентът беше поставен върху необходимостта знанията от отделните учебни дисциплини да се свързват, допълват и превръщат в практически умения.

Особено внимание беше отделено на технологиите – не просто като средство за онагледяване и улесняване на обучението, а като възможност за насърчаване на творческото мислене, критическото осмисляне, изследователския подход и активното участие на учениците.

Защото литературата не е само среща с думите и художествените светове. Тя е начин да осмисляме действителността, да поставяме въпроси и да търсим връзки между науката, изкуството и технологиите.

Когато знанието излиза извън границите на отделния учебен предмет, а учителите споделят опит и създават заедно, обикновеният учебен час се превръща в пространство за откривателство, творчество и нови образователни възможности.