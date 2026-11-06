06.11.2026 13:14 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 80

Община Сливен и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс организират конкурс за най-автентична сурвакница и благотворителен базар под мотото „С традиция в сърцето и доброта в делата“.

Инициативите са насочени към децата от региона и имат за цел да насърчат интереса към българските народни традиции, творческите умения и съпричастността към хората в нужда.

В конкурса за най-автентична сурвакница могат да се включат деца в три възрастови групи – от 6 до 8 години, от 9 до 11 години и от 12 до 14 години. Участниците трябва да изработят индивидуална сурвакница от естествени материали и да представят кратко описание на използваните материали и символиката на нейната украса.

Творбите ще се приемат до 4 декември в ЦПЛР – Детски комплекс, на адрес: гр. Сливен, ул. „П. Славейков“ № 8, ПК 89. Към всяка сурвакница трябва да бъдат приложени данни за участника – три имена, възраст, училище, адрес, ръководител и координати за контакт.

Награждаването ще се състои на 16 декември от 17 часа в Детския комплекс. За класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група са предвидени грамоти, а всички участници ще получат електронни грамоти.

Част от инициативата е и благотворителен базар, който ще се проведе на 10 декември във фоайето на Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен. Организаторите приканват децата да изработят и дарят сурвакници за базара. Всички събрани средства ще бъдат предоставени на Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител“ в Сливен.

С двете инициативи организаторите отправят послание за съхраняване на българското културно наследство и възпитаване на ценности като съпричастност, щедрост и доброта. Целта е чрез силата на детското творчество да се създаде празнично настроение и да се подкрепят деца, които се нуждаят от внимание и грижа.