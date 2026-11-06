06.11.2026 14:21 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 14 минути | 0

Община Сливен продължава дейностите по обновяване и освежаване на детските площадки и местата за отдих в различни райони на града.

За Община Сливен винаги е било важно градът и населените места да са чисти, подредени и приветливи, а обществените пространства да създават усещане за уют и сигурност. Особено внимание се отделя на местата, където играят децата и прекарват време семействата. Защото щастливите деца и спокойните родители са важна част от местната общност.

Работи се по почистването на тревни площи и храсти, премахването на изсъхнали клони, както и по освежаването на детските съоръжения и пейките. Целта е пространствата за игра и почивка да станат по-приветливи, поддържани и удобни за жителите на града.

Приключи освежаването на мястото за отдих и игра в района до блок 29 в квартал „Сини камъни“. Дейностите на Общинското предприятие „Озеленяване“ продължават в квартал „Колю Фичето“, след което ще бъдат обхванати и други райони на Сливен.

Работата се извършва поетапно, като усилено се работи в дните с подходящи метеорологични условия, за да може повече места в града да бъдат обновени и приведени в добър вид.

Община Сливен ще продължи усилията си за подобряване на градската среда и поддържането на обществените пространства. Защото грижата за града е грижа за хората – за техния комфорт, спокойствие и самочувствие, както и за възможността децата да растат и играят в чиста, приятна и безопасна среда.

За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Сливен - актуални новини във Viber