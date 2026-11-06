Допълнителни автобуси до Гробищния парк в Сливен за Архангелова задушница

06.11.2026 15:59 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 10 минути | 0

Във връзка с Архангелова задушница утре /7 ноември – събота/ „Пътнически превози“ - Сливен осигурява допълнителни автобуси за улеснение на гражданите, които ще посетят Гробищния парк в Сливен.

Ще има допълнителни курсове до парк “Нови гробища“ от спирка “Център“ /ДКЦ2/ и площад “Стоил войвода“ по линия №24, както следва:

С маршрути:

от спирка “Център“: бул.“Стефан Караджа“, бул.“Братя Миладинови“, бул.“Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. “Централен паркинг“ и сп. портал “Запад“/ и обратно;

– от площад “Стоил войвода“ /Текстилен техникум/ л.№24: ул.“Великокняжевска“, ул.“Г.Раковски“, бул.“Панайот Хитов“, бул.“Стефан Стамболов“, бул.“Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. “Централен паркинг“ и сп. портал “Запад“/ и обратно.

2. С часове на тръгване:

От Център:7:30ч. 7:45ч. 8:00ч. 8:15ч. 8:30ч. 8:45ч. 9:00ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч.

От Нови гробища за Център: 7:45ч. 8:15ч. 8:45ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч. 12:30ч.

От Текстилен техникум: 7:20ч. 7:50ч. 8:20ч. 8:50ч. 9:20ч. 9:50ч. 10:20ч. 10:50ч. 11:20ч. 11:50ч. 12:20ч.

От Нови гробища за Текстилен техникум: 7:50ч. 8:20ч. 8:50ч. 9:20ч. 9:50ч. 10:20ч. 10:50ч. 11:20ч. 11:50ч. 12:20ч. 12:50ч.