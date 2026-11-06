Сливен, кратки вечерни новини, 06.11.2026 г., петък

06.11.2026 16:38 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 часа | 5

Допълнителни автобуси до Гробищния парк в Сливен ще бъдат осигурени на 7 ноември (събота) по повод Архангелова задушница.

Община Сливен продължава обновяването и освежаването на детските площадки и местата за отдих в различни райони на града.

Сливенският художник Веселин Дамянов – Вес спечели втора награда на XV Международен конкурс за екслибрис „Гливице – Чешин 2026“, проведен в Полша.

Община Сливен вече има своя официална Viber общност под името „Община Сливен – актуални новини“.

С много настроение, пъстри костюми, песни, танци и забавни игри Детска ясла №3 в Сливен отбеляза традиционния си есенен карнавал, посветен на празника на града – Димитровден.

Окръжна прокуратура – Сливен задържа за срок до 72 часа мъжа, обвинен за умишленото убийство на 33-годишен мъж в града.

В Сливен за втори път ще гостува световно известният цигулар Светлин Русев - концерта „Светлин Русев – 50 години съвършенство“ ще се състои на 12 ноември от 19:00 часа в зала „Сливен“.