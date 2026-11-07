На Архангелова задушница Сливен се поклони пред паметта на загиналите български войни

07.11.2026 10:58 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 15 минути | 2

На Архангелова (мъжка) задушница Сливен се поклони пред паметта на героите и българските войни, останали завинаги на бойните полета.

На този ден свеждаме глави пред славния сливенски Седми конен полк и всички знайни, и незнайни български войни, загинали в името на България. Пред онези, които оставиха живота си по бойните полета, в международните мисии и при изпълнение на воинския си дълг.

Венци и цветя в знак на почит бяха поднесени от името на кмета Стефан Радев, както и от председателя на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и заместник – кмета Стоян Марков. В церемонията се включиха командири, военнослужещи, бивши военни и граждани.

Архимандрит Стефан и свещеници от сливенска епархия отслужиха панихида в памет на загиналите. Събитието се организира от 13-то бригадно командване.

Всяка година на Архангелова задушница Българската армия провежда военни ритуали с панихиди в памет на своите колеги.

От 1924 г. Архангеловата Задушница е и ден за почит към българските воини, загинали за Родината. Тази традиция, прекъсната след войната, е възстановена през 90-те години и до днес е част от националната памет.

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