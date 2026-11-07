Димитър Митев отдаде почит на загиналите български воини на Архангелова задушница

07.11.2026 12:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

Председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев се преклони пред паметта на загиналите български воини по повод Архангелова (мъжка) задушница. На този ден Сливен отдава почит на героите, останали завинаги на бойните полета в името на България.

В знак на признателност Димитър Митев и общински съветници поднесоха венец пред паметта на славния Седми конен полк и всички знайни и незнайни български воини, загинали в защита на Родината. Почит беше отдадена и на военнослужещите, намерили смъртта си по време на международни мисии и при изпълнение на воинския си дълг.

В церемонията участваха още представители на местната власт, командири, военнослужещи, бивши военни и граждани. Венци и цветя бяха поднесени от името на кмета Стефан Радев и от заместник-кмета Стоян Марков.

Архимандрит Стефан и свещеници от Сливенска епархия отслужиха панихида в памет на загиналите. Възпоменателният ритуал бе организиран от 13-о бригадно командване.

Архангелова задушница е не само ден за молитва и помен, но и време за преклонение пред саможертвата на онези, които поставиха дълга към Родината над собствения си живот. От 1924 г. датата е посветена и на паметта на българските воини, загинали за свободата и независимостта на България. Прекъсната след войната, традицията е възстановена през 90-те години и продължава да съхранява историческата памет и признателността към героите.