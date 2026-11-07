Община Сливен изгради многофункционална площадка за уличен фитнес и калистеника

07.11.2026 13:24 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 49 минути | 60

Ново многофункционално съоръжение за уличен фитнес и калистеника вече е изградено в Сливен. Площадката се намира до паметника „Орлето“. Тя беше официално открита от кмета на общината Стефан Радев.

Откриването беше съпроводено с демонстрации на калистеника от млади спортисти от Сливен и други градове. Инициатори на идеята за изграждането на съоръжението са Ивайло и Димитър. Заедно със свои съмишленици те представиха различни възможности на спорта, който съчетава динамични и статични упражнения и изисква сила, издръжливост, координация, и добра физическа подготовка.

Кметът Стефан Радев поздрави младите хора за инициативността и активната им позиция, с която допринасят за развитието на спорта в града.

„Радвам се, че в Сливен има млади хора с идеи, енергия и желание да променят средата около себе си. Тази площадка е резултат именно на такава инициативност. Важно е не само да изграждаме спортни съоръжения, но и да създаваме условия младите хора да прекарват свободното си време активно, да спортуват и да общуват. Спортът изгражда дисциплина, характер и отговорност. Той е и един от най-добрите начини да предпазим младите хора от зависимостите. Надявам се това място да се изпълни с хора, да създаде нови приятелства и да вдъхнови още много сливналии да открият своето място в спорта“, заяви кметът.

Съоръжението е изградено върху общински терен. Положена е ударопоглъщаща настилка, върху която са монтирани уредите за уличен фитнес. Площадката предоставя възможности за разнообразни тренировки и практикуване на различни упражнения от калистениката.

С демонстрациите си младите спортисти отправиха послание към връстниците си да бъдат активни, да развиват физическите си възможности и да избират спорта като начин на живот. Те благодариха на кмета Стефан Радев и Община Сливен за съдействието и за това, че помагат на младите хора да реализират идеите си.

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