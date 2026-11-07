Желю Войвода отбелязва храмовия си празник

07.11.2026 14:59 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | България | преди 49 минути | 67

Жителите и гостите на село Желю Войвода ще отбележат храмовия празник на населеното място с празнична програма на 7 и 8 ноември.

Тържествата започват на 7 ноември (събота) от 17:00 часа с празнична вечер пред читалището. В програмата ще участват специалните гости Николина Савова и Габриела Иванова, оркестър „Елхово“, както и талантливи деца от селото.

На 8 ноември (неделя) е празникът на местния храм „Свети Архангел Михаил“. От 8:00 часа ще бъде отслужена тържествена света литургия, а от 12:30 часа ще бъде раздаден традиционният курбан за здраве и благополучие.

Организатори на проявите са Кметство Желю Войвода, Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, църковното настоятелство и Община Сливен, със съдействието на спонсори.

Празничните дни са повод за съхраняване на местните традиции, споделена радост и молитва за здраве, мир и благополучие на жителите на селото.