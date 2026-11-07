07.11.2026 15:08 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 40 минути | 44

Вдъхновени от романа на Джералд Даръл „Моето семейство и други животни“ шестокласниците превърнаха училищния коридор в истински зоопарк. Т е съчетаха знания, творчество и любов към природата, за да вдъхнат живот на любимите си животни.

Всеки ученик имаше проектна задача да избере свое любимо животно, да проучи неговите навици, местообитание и любопитни факти, след което да изработи негов макет заедно с импровизирана „клетка“ или естествена среда. Децата показаха невероятно въображение, използвайки разнообразни материали – от картон и пластилин до природни елементи като клонки, листа и камъчета.

Подобно на младия Джералд Даръл на остров Корфу, малките природолюбители доказаха, че светът на животните е забавен, вълнуващ и заслужава да бъде пазен.

Каним всички ученици, учители и родители да разгледат изложбата в коридора на първия етаж и да се потопят в магията на природата през очите на нашите талантливи шестокласници!