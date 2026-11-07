07.11.2026 15:38 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 18 минути | 0

Не всеки обича природните науки и математиката, но пък предизвикателството да създаде нещо със собствените си ръце е интересно за всички ученици.

Това днес доказаха учениците от 6. "Г" клас, които проведоха в рамките на два последователни дни STEM урок на тема "Плаване на телата". Преди да пристъпят към работа учениците попълниха работен лист и работиха с образователен ресурс, който да ги насочи и улесни при изпълнение на поставената задача да проектират и построят малък плавателен съд, който да носи товар от 100 г.

Часът беше различен, динамичен и весел, доказателство, за което са високите крайни оценки на учениците за удовлетвореността им от проведеното занятие.