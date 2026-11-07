Сребърни медали и достойно представяне за нашите момчета

07.11.2026 15:50 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 61

Училищният отбор по футбол на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен за втора поредна година стигна до големия финал на ученическите игри за момчета V - VII клас. Нашите футболни таланти се представиха страхотно, но малко не им достигна за златото и завършиха на почетното второ място.

Ето и хронологията на турнира:

* 05.11 (Първа среща): Категорична победа с 9:4 срещу ППМГ „Добри Чинтулов“.

* 05.11 (Полуфинал): Нова силна игра и победа с 5:1 срещу ОУ „Христо Ботев“.

* 06.11 (ФИНАЛ): Оспорвана среща срещу ОУ „Д-р Иван Селимински“. Нашите момчета показаха отлична и напълно равностойна игра, с което доказаха, че заслужено са сред най-добрите!

Ето ги и нашите сребърни герои:

* №1 Петър Каябашлиев

* №3 Дейвит Шрьоер

* №4 Иван Йорданов

* №5 Никола Щерев

* №6 Емилиян Атанасов

* №7 Доминик Пенев

* №8 Кристиян Георгиев

* №9 Антон Тодоров

* №10 Самуел Гунев

* №11 Андон Андонов

* №12 Константин Михайлов

* №13 Юлиан Апостолов

Успехът е плод на общи усилия! Футболният отбор бе ръководен от учителя Желко Якубенко

и старши учителя Николай Колев.

Ето какво сподели г-н Желко Якубенко след срещата:

„Момчетата започнаха участието си със самочувствие и желание за победа. В първите мачове си личеше всичко тренирано през годината. На финала обаче се изправихме срещу противник, на който не дадохме победата лесно – накъсвахме играта и ги затруднихме максимално. Разликата дойде от бързината при вземането на решения, пасовете и ударите ни. Поздравления за момчетата от ОУ "Д-р Иван Селимински" и техните треньори – радвам се, че в нашия град се работи качествено!“

Гордеем се с вас, момчета! Благодарим ви за сърцатата игра и борбения дух!