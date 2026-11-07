Сливен, кратки вечерни новини, 07.11.2026 г., събота

07.11.2026 15:53 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 193

Село Желю войвода ще отбележи своя храмов празник с двудневна програма на 7 и 8 ноември.

Ново съоръжение за уличен фитнес и калистеника бе изградено в Сливен, в района на паметника „Орлето“, и бе официално открита от кмета на общината Стефан Радев.

Сливен отбеляза Архангелова задушница с поклонение пред паметта на загиналите български воини.

Допълнителни автобуси до Гробищния парк в Сливен бяха осигурени на 7 ноември (събота) по повод Архангелова задушница.

Община Сливен продължава обновяването и освежаването на детските площадки и местата за отдих в различни райони на града.

Сливенският художник Веселин Дамянов – Вес спечели втора награда на XV Международен конкурс за екслибрис „Гливице – Чешин 2026“, проведен в Полша.

Общо 41 съдии от Сливен имат право на глас в избора на членове на ВСС, изборният ден днес започна спокойно.