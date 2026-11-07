07.11.2026 17:32 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 77

На 06.11 в Областна администрация – Сливен се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Форумът бе свикан от областния управител Михаил Кашеров. Заседанието бе ръководено от заместник-областния управител Димитър Величков.

В заседанието се включиха представители на общините от региона, ОПУ, ОДМВР, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Окръжна прокуратура, РЗИ, ЦСМП – Сливен, Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка, РУО и Регионалната база за спешна медицинска помощ по въздух. Чрез видеоконферентна връзка в дискусията участва и представител на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Заседанието бе проведено при следния дневен ред:

1. Представяне на информация за дейността по безопасност на движението по пътищата за третото тримесечие на 2026 г. от членовете на ОКБДП. Пътнотранспортен травматизъм.

2. Обсъждане на предприетите мерки за осигуряване на условия за безпроблемно придвижване по пътищата на територията на област Сливен през зимния сезон – извършени огледи, подготовка за зимно поддържане и обработване на пътните настилки, готовност на техниката и др.

3. Други

1. Институциите отчетоха дейността си за третото тримесечие на 2026 г.

Извършени са ремонти на пътни и тротоарни настилки, поставени са нови пътни знаци и ограничения на скоростта, положена е маркировка, премахната е растителност, като дейностите са били насочени основно към участъци в близост до училища и детски градини. В някои общини е подпомагана и дейността по полагане на оптичен кабел.

От ОПУ съобщиха за два участъка с концентрация на ПТП. Направено е измерване на асфалта, пътната настилка ще бъде подменена.

За компрометирания участък „Радина чешма“ е обявена процедура, ремонтът ще започне напролет.

Този опасен участък бе затворен и осигурен алтернативен маршрут за тежката селскостопанска техника по настояване на областния управител през месец юни.

ОДМВР – Сливен отчита завишение на пътнотранспортните произшествия и през третото тримесечие на годината, предприети са допълнителни мерки.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ изрази благодарност относно подкрепата на Областна администрация – Сливен в общонационалните усилия за превенция в областта на безопасността на движението по пътищата чрез популяризиране на кратки видеа, обединени под мотото „Договаряме се да се пазим“.

Съобщиха за получени сигнали за свободно движещи се животни на територията на община Котел, свободно навлизащи в друга община – Търговище. Призоваха да бъдат взети незабавни мерки.

От тяхна страна бе направено предложение двете общини заедно с Областна администрация да проведат работна среща.

Заместник-областният управител сподели, че този проблем е отдавна и че Областна администрация се е заела сериозно с него. Проведени са многократно срещи с кметовете на населените места в района лично от него, но тъй като проблемът се неглижира и продължава да съществува, по настояване на областния управител Община Сливен изготви вариант на типов договор, който бе представен в края на работна среща организирана по друг повод. Организирана и проведена беше нова работна среща, на която бяха поканени всички общини и директорът на ОДБХ, за да бъде разгледан и обсъден договорът; нямаше представител на Община Котел. След направените уточнения и допълнения на срещата, проведена през месец септември Областна администрация Сливен очаква да бъде представен от Община Сливен новият договор, който да се съгласува с всички участници и да влезе в сила, за да могат безстопанствените животни да бъдат прибирани в тъй наречения капан за животни, съобразено с всички хуманни и законни дейности, за да не се застрашава животът на хората, преминаващи през този пътен участък, както и животът на безстопанствените животни, станали такива поради безхаберието на техните собственици.

2. Всички представители на институции са предприели необходимите мерки за осигуряване на безпроблемно придвижване по пътищата на област Сливен през зимния период; това съобщиха всички присъстващи днес членове, които са участвали в проведеното заседание „Подготовка на област Сливен за зимния период 2026 – 2027 г.“ – доклад по направления от ръководителите, до които е изпратена заповед № РД 11 – 03 – 00003 от дата 29.09.2026 г.

3. Беше обърнато специално внимание на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, отбелязван всяка трета неделя от месец ноември. Тази година това е 15 ноември.

Бяха обсъдени проблеми относно повредите и кражбите на пътни знаци, за които проблеми има и постъпило писмо в ОАС, адресирано към ОДМВР за установяване на извършителите. Взети са мерки, ще се извършва допълнителна патрулираща дейност в тези участъци, особено в тъмната част от денонощието.

В края на заседанието заместник-областният управител благодари на всички членове на комисията за присъствието и пожела по-добри резултати относно пътнотранспортния травматизъм.