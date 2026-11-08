Поздравление от Областния управител Михаил Кашеров за празника Архангел Михаил

08.11.2026 08:44 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 23 минути | 37

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ,

СКЪПИ ИМЕНИЦИ,

Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 8 ноември – Архангеловден и професионален празник на българската полиция!

Днешният ден носи усещане за духовна сила, справедливост и надежда. Свети Архангел Михаил – пазителят на реда, воинът на светлината и доброто – е символ на вярата, че справедливостта винаги побеждава.

Към всички граждани и именици отправям най-топли пожелания за здраве, мир и благоденствие във вашите домове. Нека небесният предводител Ви закриля, носи мъдрост в делата и Ви дарява със сили да преодолявате всяко изпитание.

Към служителите на българската полиция, които днес отбелязват своя професионален празник, изразявам своята дълбока благодарност за Вашия всеотдаен труд, за денонощните усилия и за високия професионализъм, с които изпълнявате дълга си към обществото, често с риск за собствения си живот.

Пожелавам на Вас и на Вашите семейства здраве и благополучие. Нека Вашият небесен покровител св. Архангел Михаил Ви закриля и Ви дава мъдрост и кураж във всяко Ваше действие!

Честит празник!

С уважение,

Михаил Кашеров

Областен управител на област Сливен