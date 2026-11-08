08.11.2026 12:03 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 13 минути | 0

Два златни, два сребърни и три бронзови медала спечелиха състезателите на АСК – Сливен на XXII международен турнир по свободна борба за кадети „100-те войводи“, който се проведе на 7 ноември в Сливен. В престижната спортна надпревара участваха 120 състезатели от четири държави – България, Северна Македония, Молдова и Турция, както и представители на 30 гостуващи клуба от страната.

Домакините от АСК – Сливен се представиха отлично, завоювайки общо седем отличия:

Златни медали - Слав Славов – 45 кг и Дилян Караколев – 51 кг

Сребърни медали - Златан Колчуков – 80 кг и Алексей Михайлов – 92 кг

Бронзови медали - Станчо Недялков – 45 кг, Светломир Георгиев – 65 кг и Николай Йорданов – 110 кг

Успехът на сливенския клуб бе допълнен и от две индивидуални отличия. Дилян Караколев бе определен за най-техничен състезател на турнира, а Слав Славов получи приза за най-резултатен състезател. За своята работа и принос към развитието на младите борци бяха отличени и треньорите Иван Стефанов, Цветан Евтимов и Красимир Добрев.

Турнирът бе открит от кмета на община Сливен Стефан Радев, който поздрави организаторите, участниците и треньорите и подчерта значението на подобни спортни прояви за развитието на младите хора и утвърждаването на Сливен като град с дългогодишни традиции в борбата. В приветствието си кметът пожела на състезателите да покажат най-доброто от себе си, да демонстрират спортен дух, воля и уважение към съперниците. Той изрази увереност, че турнирът ще бъде не само възможност за изява и спортни постижения, но и място за нови приятелства и незабравими срещи между младите спортисти от различни държави.

XXII издание на турнира „100-те войводи“ за пореден път затвърди значението на Сливен като един от традиционните центрове на българската борба. Със своите постижения младите състезатели на АСК – Сливен доказаха, че местната школа продължава да развива талантливи борци и да печели заслужено признание на спортния тепих.