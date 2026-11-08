Празнична света литургия и курбан да здраве в Желю войвода за Архангеловден

08.11.2026 12:58 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 56

С тържествена света литургия и традиционен курбан за здраве село Желю войвода отбелязва днес своя храмов празник – Архангеловден.

В църквата „Св. Архангел Михаил“ Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений възглави празничната света литургия в съслужение със свещеници от Сливенската епархия. На богослужението присъстваха много жители и гости на селото.

В края на службата митрополит Арсений подари Библия на всеки от присъстващите в храма. Сред първите, на които връчи свещената книга, бяха кметът на община Сливен Стефан Радев, кметът на Желю войвода Стоян Генов и народният представител Десислава Танева.

В словото си към миряните владиката акцентира върху значението на вярата, духовността и личния пример, като подчерта отговорността на възрастните да бъдат пример за децата.

Празникът продължава с традиционен курбан за здраве, приготвен от местни жители. Тази година хората се събират под новоизградения навес, реализиран с подкрепата на ОбщинаСливен. Митрополит Арсений изрази благодарност към кмета Стефан Радев за осигурените условия. Новото съоръжение вече дава възможност на жителите да отбелязват заедно празниците си на защитено място, без да се налага да използват временни подслони.