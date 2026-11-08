Сливен, кратки вечерни новини, 08.11.2026 г., неделя

08.11.2026 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 155

В Сливен представиха фотографската изложба „В служба на народ и Родина“, посветена на 148-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 141 години от победата на българската пехота в Сръбско-българската война при Сливница.

С тържествена света литургия и традиционен курбан за здраве село Желю войвода отбелязва своя храмов празник – Архангеловден.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание на 6 ноември в Областна администрация – Сливен.

Депутатите от „Прогресивна България“ – Сливен, Весела Момчева-Таун, Димитър Кънев, Ивайло Христов и Валентин Петров, отправиха поздравления към служителите на Министерството на вътрешните работи по повод 8 ноември – професионалния празник на българската полиция и Архангеловден.

През целия ноември в Сливен ще се проведе кампания за кръводаряване под мотото „Заедно за по-безопасни пътища“.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров отправи поздрав към жителите на областта, служителите на българската полиция и всички именици по повод 8 ноември – Архангеловден и професионалния празник на полицията.

Седем медала – два златни, два сребърни и три бронзови, спечелиха състезателите на АСК – Сливен на XXII международен турнир по свободна борба за кадети „100-те войводи“.