09.11.2026 08:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 87

Постоянната инициатива „Спаси книга“ ще посети Сливен, Ямбол и населени места в двете области на 13 и 14 ноември.

В рамките на двата дни организаторите ще посещават адреси, от които ще събират книги, предоставени от граждани. Идеята е ненужни или неизползвани издания да бъдат спасени и да получат нов живот.

Желаещите да се включат в инициативата могат да заявят адрес за посещение на телефон 0879 988 085 или чрез лично съобщение до Николай Падалски.

Организаторите призовават хората от Сливенско и Ямболско, които разполагат с книги, които искат да дарят, да се свържат предварително, за да бъде организирано посещение на място.