Световният цигулков виртуоз Светлин Русев излиза утре на сливенска сцена

09.11.2026 09:12 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 70

Световният цигулков виртуоз Светлин Русев тръгва на национално турне, за да отпразнува своя 50-годишен юбилей с българската публика.

Турнето, което включва осем събития в седем града и ще завърши с голям финален концерт на 13 април 2027 година в зала 1 на НДК, се организира от Дом на културата „Средец“ с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Утре /12 ноември/, от 19 часа в зала “Сливен”, ще имаме привилегията да чуем на живо музиканта, с който България се гордее пред света.

Заедно със специално създадената за юбилейния проект формация “THE ORCHESTRA”, събрала водещи български инструменталисти, под диригентството на Минко Ламбов и със специалното участие на Клое Русев (цигулка), концертът ще предложи истински празник за сетивата, предоставяйки на публиката възможност да се докосне до магнетичното присъствие и феноменалната техника на артиста.

В ръцете на Светлин Русев ще звучи безценната цигулка „Барон Витгенщайн“ – Страдивариус от 1716 година от златния период на Антонио Страдивари, инструмент с над три века история, собственост на българската държава, завещан му от Минчо Минчев.