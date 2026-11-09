Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница

09.11.2026 09:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 34 минути | 54

На 7 ноември в Котел беше отбелязана Архангелова задушница с поднасяне на цветя в памет на българските воини, загинали за свободата и независимостта на страната.

В двора на храм „Света Троица“ беше отдадена почит пред паметника на Георги Илиев Симеонов – Гаджал войвода, известен като „Войникът на века“, както и пред паметната плоча на опълченците, участвали в освободителните войни.

В инициативата се включиха административният секретар на Община Котел Христо Карабекиров, Екатерина Дончева от офис Котел на Военно окръжие – Сливен, служители на Исторически музей – Котел, ученици от НУФИ „Филип Кутев“ и СУ „Георги Ст. Раковски“, представители на Общинската организация на инвалидите и Центъра за личностно развитие, както и граждани.

Специален акцент беше поставен върху живота и делото на Георги Илиев – Гаджал войвода. За неговия път разказа Георги Карадимов, уредник в Исторически музей – Котел.

Роденият в Котел войвода започва военния си път едва на 17 години. През 1877 г., вече на 66-годишна възраст, постъпва в Българското опълчение и участва в боевете при Стара Загора и Шипка, където е тежко ранен. Близо половин век от живота си посвещава на военната служба и борбата за свобода.

Участието на ученици в инициативата подчерта значението на приемствеността и съхраняването на историческата памет.

С отбелязването на Архангелова задушница жителите на Котел отдадоха почит както на своите покойни близки, така и на българите, пожертвали живота си за свободата и независимостта на Родината.