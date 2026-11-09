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Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 34 минути | 54

Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница

На 7 ноември в Котел беше отбелязана Архангелова задушница с поднасяне на цветя в памет на българските воини, загинали за свободата и независимостта на страната.

В двора на храм „Света Троица“ беше отдадена почит пред паметника на Георги Илиев Симеонов – Гаджал войвода, известен като „Войникът на века“, както и пред паметната плоча на опълченците, участвали в освободителните войни.

В инициативата се включиха административният секретар на Община Котел Христо Карабекиров, Екатерина Дончева от офис Котел на Военно окръжие – Сливен, служители на Исторически музей – Котел, ученици от НУФИ „Филип Кутев“ и СУ „Георги Ст. Раковски“, представители на Общинската организация на инвалидите и Центъра за личностно развитие, както и граждани.

Специален акцент беше поставен върху живота и делото на Георги Илиев – Гаджал войвода. За неговия път разказа Георги Карадимов, уредник в Исторически музей – Котел.

Роденият в Котел войвода започва военния си път едва на 17 години. През 1877 г., вече на 66-годишна възраст, постъпва в Българското опълчение и участва в боевете при Стара Загора и Шипка, където е тежко ранен. Близо половин век от живота си посвещава на военната служба и борбата за свобода.

Участието на ученици в инициативата подчерта значението на приемствеността и съхраняването на историческата памет.

С отбелязването на Архангелова задушница жителите на Котел отдадоха почит както на своите покойни близки, така и на българите, пожертвали живота си за свободата и независимостта на Родината.

Снимки

Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница
Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница
Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница
Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница
Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница
Котел почете загиналите за България на Архангелова задушница

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