Изложба на хасковски художници беше открита в Нова Загора

09.11.2026 09:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 45 минути | 76

На 6 ноември в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ в Нова Загора беше открита изложба на Дружеството на хасковските художници.

Експозицията представя творби на автори от Дружеството и показва различни художествени търсения, стилове и съвременни интерпретации.

На откриването присъства кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, която поздрави художниците и им пожела вдъхновение и нови творчески успехи.

Музикален поздрав към участниците и гостите поднесоха Ралица Коларова и Гинчо Ганчев от клас „Поп пеене“ при ОШИ „Илия Аврамов“.

Изложбата допълва културния календар на Нова Загора и дава възможност на местната публика да се запознае с творчеството на художници от Хасково и с разнообразието на техните художествени идеи.