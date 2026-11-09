Изложба на хасковски художници беше открита в Нова Загора

На 6 ноември в Художествена галерия „Руси Карабиберов“ в Нова Загора беше открита изложба на Дружеството на хасковските художници.
Експозицията представя творби на автори от Дружеството и показва различни художествени търсения, стилове и съвременни интерпретации.
На откриването присъства кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, която поздрави художниците и им пожела вдъхновение и нови творчески успехи.
Музикален поздрав към участниците и гостите поднесоха Ралица Коларова и Гинчо Ганчев от клас „Поп пеене“ при ОШИ „Илия Аврамов“.
Изложбата допълва културния календар на Нова Загора и дава възможност на местната публика да се запознае с творчеството на художници от Хасково и с разнообразието на техните художествени идеи.