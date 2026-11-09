Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.11.2026 г.

09.11.2026 09:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 28 минути | 49

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 06.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: На 6 ноември, около 20,10 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за мъж, паднал от превозно средство. Инцидентът е станал на бул. „ Ст. Караджа“ в град Сливен. Мъж на 38 години, водач на треколесно електрическо превозно средство, след като е изгубил управление е паднал на пътното платно. Превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. Водачът е неправоспособен, бил е в явно нетрезво състояние. Отказал е да бъде изпробван за употреба на алкохол. По случая е образувано бързо производство.

На 8 ноември, около 15,15 часа, на път ІI-66, полицейски екип от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен, извършващ обход в малките населени места, е спрял за проверка 26-годишен мъж. Той е управлявал мотопед „Пегасиус“, който не е регистриран по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

В дните от 6 до 9 ноември екипи на РДПБЗН – Сливен са се отзовали на 7 сигнала за произшествия. Оказана е една техническа помощ. Своевременно са ликвидирани 6 пожари, без да причинят преки материални щети.