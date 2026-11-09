Седмицата в ЕП: 9 – 15 ноември 2026 г.

09.11.2026 10:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 26 минути | 50

Пленарна сесия, заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Пленарна сесия 11-12 ноември, Брюксел

Санкции на ЕС срещу Русия / Депортирани деца от Украйна. В дебат с представители на Европейската комисия и ирландското председателство на Съвета на ЕС в четвъртък евродепутатите ще оценят необходимостта от допълнителни санкции срещу Русия в отговор на ескалиращите атаки срещу Украйна. В сряда по време на пленарното заседание ЕП ще обсъди с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас как ЕС може да помогне за връщането в Украйна на украински деца, депортирани насилствено в Русия. Евродепутатите ще гласуват резолюция в четвъртък.

Защита на критичната инфраструктура и веригите на доставки. В контекста на серията от кибератаки срещу вериги супермаркети в цяла Европа, в сряда евродепутатите и представители на Европейската комисия и ирландското председателство на Съвета на ЕС ще обсъдят как могат да бъдат подобрени способностите на ЕС за киберустойчивост, за да се защити критичната инфраструктура и веригите за доставки.

Механизъм за гражданска защита на Съюза за периода 2028—2034 г. Европейският парламент ще обсъди по време на пленарното заседание в сряда и ще гласува в четвъртък бюджета и структурата за следващите седем години на основния инструмент на ЕС за предотвратяване на кризи и реагиране при бедствия като горски пожари, наводнения и земетресения. Очаква се членовете на ЕП да призоват за повече средства в сравнение с предложението на Европейската комисия, с акцент върху гражданската защита и извънредните ситуации в областта на здравеопазването. Преди гласуването ще се проведе пресконференция.

Работна програма на Европейската комисия за 2027 г. В сряда евродепутатите ще проведат дебат с Европейската комисия относно нейните приоритети и законодателно планиране за 2027г.

Заседания на парламентарни комисии

Бъдещи фондове на ЕС за конкурентоспособност и научни изследвания. Във вторник членовете на комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще гласуват позицията си относно Европейския фонд за конкурентоспособност (ЕФК) за периода 2028—2034 г. и програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Oчаква се членовете на ЕП да предложат насочване на подкрепата от ЕФК към повишаване на производителността, промишлената трансформация и отбраната, както и да се застъпят за по-целенасочено и гъвкаво финансиране по линия на програма „Хоризонт Европа“, вместо то да бъде разпределено към множество малки проекти или отклонено към извънредни приоритети.

Механизъм за свързване на Европа. Във вторник евродепутатите от комисиите по транспорт (TRAN) и промишленост (ITRE) ще вземат решение относно позицията си относно фонда на ЕС за периода 2028-2034 г. за подкрепа на ключови транспортни и енергийни проекти, като трансгранични връзки и липсващи инфраструктурни връзки, както и военна мобилност. Евродепутатите планират да предложат засилване на демократичната отчетност на бъдещите фондове и увеличаване на дела на финансирането от ЕС на инфраструктурни проекти. След гласуването докладчиците ще проведат пресконференция.

Европейски социален фонд. Във вторник членовете на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) ще гласуват позицията си относно Европейския социален фонд за периода 2028-2034 г., насочен към подкрепа на заетостта, уменията и социалното приобщаване. Очаква се те да предложат да се поддържа самостоятелен фонд и да призоват за отделен бюджет с ясни цели и целенасочено финансиране за приоритетни теми.

Среща с парламентаристи от държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Членовете на ЕП ще се срещнат със своите колеги от държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, за да обсъдят глобалните предизвикателства, като сигурността и многостранното сътрудничество, опазването на океаните, финансирането на развитието, световната надпревара за суровини от критично значение и стратегията на ЕС Global Gateway. (от понеделник до петък)

Програма на председателя на ЕП. В четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще посети Дъблин, Ирландия, където ще участва в церемонията по откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност. В петък тя ще продължи посещението си в Дъблин, където ще вземе участие в неформалния Европейски съвет и в връчването на Европейския орден за заслуги на Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 14.30 ч. българско време в сряда (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).