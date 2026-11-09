09.11.2026 11:24 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 29 минути | 47

Засилени проверки за спазването на нормативните изисквания при отглеждането и разхождането на домашни кучета започват Община Сливен, съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и Районното управление на МВР.

Съвместните проверки ще обхванат паркове, градини, междублокови пространства и други обществени места на територията на общината. Проверките имат за цел да гарантират спазването на законовите изисквания за ветеринарномедицинската дейност, защитата на животните и обществения ред.

При проверка собствениците трябва да представят ветеринарномедицински паспорт на животното с отразени актуални ваксинации и номер на поставения микрочип, както и регистрационен талон за извършена административна регистрация в Община Сливен.

Напомняме, че поставянето на микрочип и вписването му в националната база данни са задължителни. Регистрацията на домашния любимец в Общината следва да бъде извършена веднага след неговото придобиване.

Община Сливен припомня и че при извеждането на домашните любимци, кучетата трябва да са задължително на повод, а за едрите и потенциално агресивните породи е задължително използването и на намордник.

Не се допуска свободното пускане на кучета извън определените за целта места, както и разхождането им на територията на детски и спортни площадки, училищни дворове, ясли и градини.

При установяване на нарушения – липса на необходимите документи, микрочип или регистрация, както и разхождане на кучета в забранени зони, на нарушителите ще бъдат налагани предвидените в закона санкции.

Община Сливен призовава всички собственици на домашни кучета да проявяват отговорност, да спазват нормативните изисквания и да се грижат както за безопасността на своите животни, така и за спокойствието и сигурността на останалите граждани.

Съвместните проверки ще се провеждат регулярно на територията на цялата община.

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