РБ „Сава Доброплодни“ обяви конкурса „Коледна магия“ 2026

09.11.2026 13:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 106

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ” - СЛИВЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА И ОРИГИНАЛНО

КОЛЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ „КОЛЕДНА МАГИЯ”- 2026,

В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА „КОЛЕДА В БИБЛИОТЕКАТА”- 2026

Скоро отново ще е Коледа – най-вълшебният празник в годината, който всички

очакваме с нетърпение. Празникът, на който си спомняме, че въпреки многото

трудности в света около нас, доброто съществува, защото Коледа е любовта, която

носим в сърцата си, а коледният дух е надеждата ни за едно по-добро бъдеще,

изпълнено с обич, хармония, добротворство и много щастливи моменти. Коледа ни кара

да мечтаем за различен свят, да копнеем за чудеса, за приказна магия, а коледният дух

прави всичко да изглежда възможно.

Коледа носи усещането за нещо свидно и мило. Тя е топлината на чувството, че всеки

от нас е специален и обичан. За да бъде Коледа незабравима се нуждаем не само от

топлината на дома и любовта на близките ни хора, но и от красивите думи изречени в

коледните пожелания, или написани в коледните картички, които си подаряваме с

много обич.

За осемнадесета поредна година, в навечерието на най-чакания, на най-обичания от

децата празник, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” организира Конкурс за

коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ - 2026, за да

поощри децата и тийнейджърите да пресъздадат коледната магия - светла, красива и

съзидателна. За да се включат в конкурса, те трябва да нарисуват върху картон коледна

картичка с максимален размер до 15х21 см. Към нея, на допълнителен лист, да добавят

своето оригинално пожелание за празника и да я донесат в Детския отдел или да я изпратят

по пощата или по куриер на адреса на библиотеката /гр.Сливен, ул. ”Никола Карев” No 1, РБ

”Сава Доброплодни”/ до 10 декември 2026 г. включително.

Участие в конкурса могат да вземат деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 16 години.

Към творбите за конкурса, на допълнителен лист, всеки участник трябва да добави и

следната информация: три имена, възраст (навършени години), училище, клас, домашен

адрес, телефон и e-mail за контакти.

Специално жури ще оцени изпратените творби.

В дните преди Коледа, всички изпратени картички ще бъдат показани на изложба във

фоайето на библиотеката. Разбира се ще има и много награди, както за най-красивите

картички, така и за най-оригиналните коледни пожелания.

Наградите на отличените участници в двата раздела на конкурса ще бъдат връчени на

специална церемония на 18 декември /петък/ 2026г., от 11:00ч., в РБ „Сава

Доброплодни”, в рамките на програмата „Коледа в библиотеката”.

Участниците, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си

чрез куриерска фирма.

Изпратените за конкурса картички не се връщат на участниците.