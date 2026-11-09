РБ „Сава Доброплодни“ обяви конкурса „Коледна магия“ 2026

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ” - СЛИВЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА И ОРИГИНАЛНО
КОЛЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ „КОЛЕДНА МАГИЯ”- 2026,
В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА „КОЛЕДА В БИБЛИОТЕКАТА”- 2026
Скоро отново ще е Коледа – най-вълшебният празник в годината, който всички
очакваме с нетърпение. Празникът, на който си спомняме, че въпреки многото
трудности в света около нас, доброто съществува, защото Коледа е любовта, която
носим в сърцата си, а коледният дух е надеждата ни за едно по-добро бъдеще,
изпълнено с обич, хармония, добротворство и много щастливи моменти. Коледа ни кара
да мечтаем за различен свят, да копнеем за чудеса, за приказна магия, а коледният дух
прави всичко да изглежда възможно.
Коледа носи усещането за нещо свидно и мило. Тя е топлината на чувството, че всеки
от нас е специален и обичан. За да бъде Коледа незабравима се нуждаем не само от
топлината на дома и любовта на близките ни хора, но и от красивите думи изречени в
коледните пожелания, или написани в коледните картички, които си подаряваме с
много обич.
За осемнадесета поредна година, в навечерието на най-чакания, на най-обичания от
децата празник, Регионална библиотека „Сава Доброплодни” организира Конкурс за
коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ - 2026, за да
поощри децата и тийнейджърите да пресъздадат коледната магия - светла, красива и
съзидателна. За да се включат в конкурса, те трябва да нарисуват върху картон коледна
картичка с максимален размер до 15х21 см. Към нея, на допълнителен лист, да добавят
своето оригинално пожелание за празника и да я донесат в Детския отдел или да я изпратят
по пощата или по куриер на адреса на библиотеката /гр.Сливен, ул. ”Никола Карев” No 1, РБ
”Сава Доброплодни”/ до 10 декември 2026 г. включително.
Участие в конкурса могат да вземат деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 16 години.
Към творбите за конкурса, на допълнителен лист, всеки участник трябва да добави и
следната информация: три имена, възраст (навършени години), училище, клас, домашен
адрес, телефон и e-mail за контакти.
Специално жури ще оцени изпратените творби.
В дните преди Коледа, всички изпратени картички ще бъдат показани на изложба във
фоайето на библиотеката. Разбира се ще има и много награди, както за най-красивите
картички, така и за най-оригиналните коледни пожелания.
Наградите на отличените участници в двата раздела на конкурса ще бъдат връчени на
специална церемония на 18 декември /петък/ 2026г., от 11:00ч., в РБ „Сава
Доброплодни”, в рамките на програмата „Коледа в библиотеката”.
Участниците, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си
чрез куриерска фирма.
Изпратените за конкурса картички не се връщат на участниците.