09.11.2026 13:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 23 минути | 46

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 година. Още същата го¬ди¬на са създадени и започват работа Околийските по¬ли¬цейс¬ки управления в град Сливен, Нова Загора и Котел. За близо век и половина полицейската институция е преминала през много исторически изпитания, променяла се е през годините, но основните задачи и цели, регламентиращи дейността на отделните служби, са останали непроменени и до днес. Те винаги са били свързани с поддържането на обществения ред, вътрешната безопасност, опазването на свободата, неприкосновеността, живота и спокойствието на гражданите, предотвратяването и разкриването на престъпления.

През 1924 година 21 ноември /8 ноември по нов стил/ за първи път е отбелязан патронния празник на полицията– Св. Архангел Михаил. След прекъсване от 1943 до 1999 година той отново се отбелязва тържествено.

Днес в сградата на Областната дирекция на МВР в Сливен бе проведено тържествено събрание, на което бяха наградени полицейски служители за постигнати отлични резултати и проявен професионализъм. Гости на събитието бяха областният управител Михаил Кашеров и заместник областният управител Димитър Величков.

„На този ден отбелязваме не само 147 години от създаването на институцията, а отдаваме заслужено признание на труда, дисциплината и личните жертви, които всеки от нас прави всекидневно”, каза директорът на Областната дирекция на МВР в Сливен старши комисар Иван Русев в обръщението си към служителите на реда. „Зад статистиката и постигнатите добри резултати стоят реални човешки съдби, безсънни нощи, много часове труд, отдаденост и лишения. Искам да ви благодаря за това, че не се отказвате пред трудностите. Призовавам ви да носите униформата си с гордост. Изпълнявайте дълга си с морал, чест, отдаденост и човешко отношение”, каза още в обръщението си старши комисар Иван Русев. Той благодари на семействата на полицаите за разбирането и подкрепата, и им пожела здраве, щастие, професионални и лични успехи.

Областният управител Михаил Кашеров поздрави полицейските служители за техният професионален празник. Отбеляза важността на техния труд за осигуряването на законността и спокойствието на хората. „Законността води единствено и само до едно – до прогрес на нашето общество”, каза в заключение областният управител.

„Обръщам се към Вас с колеги, защото доскоро аз бях във вашите редици. За полицейският служител всеки делничен ден не е обикновен работен ден. Вие, полицаите, служите всеки ден на обществото и вие сте тези, на които то трябва да вярва. Колеги, нека Св. Архангел Михоил Ви закриля!”, с тези думи зам. областния управител Димитър Величков поздрави служителите в ОДМВР-Сливен и пожела на тях и техните семейства здраве и успех във всяко начинание.

По повод професионалния празник бяха наградени 24 полицейски служители от структурите на ОДМВР-Сливен, отличили се при изпълнение на служебните си задържания. Те получиха награди от Политическото и професионално ръководство на МВР, от директора на областната дирекция, от началниците на районните управления и структурни звена.

Старши инспектор Пенко Кръстев Георгиев – началник на участък „Надежда” към РУ-Сливен бе удостоен с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА МВР” III степен от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

От името на заместник министър Калоян Калоянов бяха наградени инспектор Васил Митев Василев от група „Престъпления в отраслите на икономиката” към сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР-Сливен и инспектор Живко Стойков Кутулов от участък „Надежда” към РУ-Сливен.

Още 21 служители в ОДМВР-Сливен и районните управления получиха „ПИСМЕНА ПОХВАЛА”. По случай професионалния празник на българската полиция двама служители бяха повишени в длъжност.

В ОДМВР-Сливен се получиха поздравителни адреси от ръководители на съда и прокуратурата, държавни институции, кметове, народни представители, както и благодарствени писма от граждани и институции.