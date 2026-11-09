Сливен има борба. Има дух. Има бъдеще!

09.11.2026 13:40 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 79

Международният турнир по борба свободен стил „100-те войводи“, проведен този уикенд в Сливен, предложи оспорвани схватки, много емоции и истински спортен характер. Младите състезатели демонстрираха воля, смелост и желание за победа, доказвайки, че борбата е не просто спорт, а школа за дисциплина, упоритост и силен дух.

Впечатляващо представяне записаха борците на АСК – Сливен, възпитаници на Спортно училище “Димитър Рохов”, които завоюваха общо 7 медала – 2 златни, 2 сребърни и 3 бронзови.

Ето и призьорите на сливенския клуб:

Слав Славов – 45 кг

Дилян Караколев – 51 кг

Златан Колчуков – 80 кг

Алексей Михайлов – 92 кг

Станчо Недялков – 45 кг

Светломир Георгиев – 65 кг

Никола Йорданов – 110 кг

Успехът на сливенските състезатели бе допълнен и от две специални индивидуални отличия.

Дилян Караколев бе отличен като най-техничен състезател на турнира, а Слав Славов спечели приза за най-резултатен състезател.

Седемте медала и двете индивидуални награди са заслужено признание за труда, постоянството и професионализма на младите борци и техните треньори.

Поздравления заслужават не само медалистите, но и всички състезатели на клуба, които се включиха в надпреварата. Защото победата невинаги се измерва с медал – понякога най-важното е да излезеш на тепиха, да се бориш докрай и да продължиш напред.

Сливен има традиции в борбата. Има талантливи деца, силни характери и хора, които влагат сърце в този спорт.

А резултатите от турнира „100-те войводи“ са още едно доказателство, че бъдещето на сливенската борба е в добри ръце!