Сливен има борба. Има дух. Има бъдеще!

Международният турнир по борба свободен стил „100-те войводи“, проведен този уикенд в Сливен, предложи оспорвани схватки, много емоции и истински спортен характер. Младите състезатели демонстрираха воля, смелост и желание за победа, доказвайки, че борбата е не просто спорт, а школа за дисциплина, упоритост и силен дух.
Впечатляващо представяне записаха борците на АСК – Сливен, възпитаници на Спортно училище “Димитър Рохов”, които завоюваха общо 7 медала – 2 златни, 2 сребърни и 3 бронзови.
Ето и призьорите на сливенския клуб:
Слав Славов – 45 кг
Дилян Караколев – 51 кг
Златан Колчуков – 80 кг
Алексей Михайлов – 92 кг
Станчо Недялков – 45 кг
Светломир Георгиев – 65 кг
Никола Йорданов – 110 кг
Успехът на сливенските състезатели бе допълнен и от две специални индивидуални отличия.
Дилян Караколев бе отличен като най-техничен състезател на турнира, а Слав Славов спечели приза за най-резултатен състезател.
Седемте медала и двете индивидуални награди са заслужено признание за труда, постоянството и професионализма на младите борци и техните треньори.
Поздравления заслужават не само медалистите, но и всички състезатели на клуба, които се включиха в надпреварата. Защото победата невинаги се измерва с медал – понякога най-важното е да излезеш на тепиха, да се бориш докрай и да продължиш напред.
Сливен има традиции в борбата. Има талантливи деца, силни характери и хора, които влагат сърце в този спорт.
А резултатите от турнира „100-те войводи“ са още едно доказателство, че бъдещето на сливенската борба е в добри ръце!