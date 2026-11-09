09.11.2026 13:42 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 86

Стилиян Орлинов завоюва сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар с резултат от 7,30 метра.

Нов голям успех за българската лека атлетика и повод за гордост за Сливен! Възпитаникът на Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, Стилиян Орлинов спечели сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри, които се провеждат в Дакар, Сенегал.

Българският лекоатлет се пребори за отличието с впечатляващо представяне и най-добър резултат от 7,30 метра, постигнат в петия му опит. Орлинов започна състезанието със скок от 7,24 метра, а след няколко трудни опита показа характер и концентрация в решителния момент, за да си осигури място на почетната стълбичка.

Олимпийската титла спечели представителят на Япония Коки Хасебе с резултат от 7,45 метра, а бронзовото отличие бе за Ибрахим Савадого от Буркина Фасо със 7,23 метра.

Сребърният медал на Стилиян Орлинов е второ отличие за България от престижния младежки олимпийски форум и поредно доказателство за потенциала на младите български спортисти.

Успехът е особено значим и за Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, което продължава да изгражда и подкрепя млади таланти, прославящи България на международната спортна сцена.

Постижението на Стилиян е резултат от много труд, постоянство, дисциплина и всеотдайност. То е признание за неговия талант и амбиция, както и повод за заслужена гордост за неговите учители, треньори и цялата спортна общност в Сливен.

Сливен отново има своя повод за гордост! Поздравления за Стилиян Орлинов и неговитя треньор Атанас Иванов! Нека сребърният медал от Дакар бъде само една от многото големи победи в неговия спортен път!