Стилиян Орлинов завоюва сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар с резултат от 7,30 метра.
Нов голям успех за българската лека атлетика и повод за гордост за Сливен! Възпитаникът на Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, Стилиян Орлинов спечели сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри, които се провеждат в Дакар, Сенегал.
Българският лекоатлет се пребори за отличието с впечатляващо представяне и най-добър резултат от 7,30 метра, постигнат в петия му опит. Орлинов започна състезанието със скок от 7,24 метра, а след няколко трудни опита показа характер и концентрация в решителния момент, за да си осигури място на почетната стълбичка.
Олимпийската титла спечели представителят на Япония Коки Хасебе с резултат от 7,45 метра, а бронзовото отличие бе за Ибрахим Савадого от Буркина Фасо със 7,23 метра.
Сребърният медал на Стилиян Орлинов е второ отличие за България от престижния младежки олимпийски форум и поредно доказателство за потенциала на младите български спортисти.
Успехът е особено значим и за Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, което продължава да изгражда и подкрепя млади таланти, прославящи България на международната спортна сцена.
Постижението на Стилиян е резултат от много труд, постоянство, дисциплина и всеотдайност. То е признание за неговия талант и амбиция, както и повод за заслужена гордост за неговите учители, треньори и цялата спортна общност в Сливен.
Сливен отново има своя повод за гордост! Поздравления за Стилиян Орлинов и неговитя треньор Атанас Иванов! Нека сребърният медал от Дакар бъде само една от многото големи победи в неговия спортен път!