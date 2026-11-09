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СЦЕНА, ТАЛАНТ И ВЪЛНЕНИЕ – ПРАЗНИКЪТ НА СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 77

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С много усмивки, талант и вълнуващи емоции премина празничният концерт по повод патронния празник на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен. Събитието се състоя в зала „Сливен“ и беше организирано по Национална програма „Заедно за всяко дете“.

Още във фоайето на залата гостите бяха посрещнати от хуманоидния робот Зено.

Със своята изразителност и приятелско присъствие той привлече вниманието на малки и големи и внесе допълнително настроение.

Сцената се превърна в място за творчество и вдъхновение, където учениците от всички образователни етапи показаха своите способности и любов към изкуството. Най-малките ученици от начален етап завладяха публиката с песни, танци и стихотворения. Учениците от прогимназиален етап внесоха настроение с музикалните си изпълнения, а гимназистите впечатлиха присъстващите с театрална постановка.

Особено вълнуващ момент в празничната програма беше награждаването на изявени ученици от гимназиален етап, постигнали успехи в областта на литературата и програмирането. Отличията бяха връчени от Иван Дойчев, управител на фирма „Дойчев - МТВ“ ЕООД, който осигури и наградите за талантливите ученици. Изказваме искрена благодарност за подкрепата и жеста на внимание към постиженията на нашите възпитаници!

Празникът остави незабравими емоции, много усмивки и усещане за общност. Защото училището не е само място за знания, а сцена, на която всяко дете има възможност да покаже своя талант, да бъде забелязано и да повярва в себе си!

ЧЕСТИТ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК!

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