09.11.2026 15:25 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 74

Община Сливен призовава водачите на моторни превозни средства да премахнат паркираните си автомобили от бул. „Панайот Хитов“ в участъка, в който предстоят ремонтни дейности. Освобождаването на пътното платно е необходимо, за да могат строителните екипи да работят безпрепятствено, да се спазва графикът на ремонта и най-вече да се предотвратят евентуални щети по оставените автомобили.

За удобство на живеещите в района Община Сливен е осигурила места за паркиране около жилищните блокове. Призоваваме собствениците на автомобили да се възползват от тях и да не оставят превозните си средства в зоните, където ще се извършват строително-ремонтните работи.

Мащабният ремонт на булевард „Панайот Хитов“ започва от днес от кръстовището с ул. „Добри Добрев“, като поетапно ще продължи в посока Новоселски мост. Дейностите ще се извършват поетапно, без пълно спиране на движението, но с временна организация на трафика.

Ремонтът обхваща малко над 1 км от бул. „Панайот Хитов“ и включва обновяване на пътната настилка, изграждане на нови тротоари, велоалея и обособени места за успоредно паркиране, както и подобряване на организацията на движението и спирките на градския транспорт.

В ремонтирания участък ще се обособят три спирки на градския транспорт в посока Центъра и две в посока кв. „Българка“.

Работата в района ще се извършва на етапи и движението няма да се спира, но ще бъде въведена временна организация на трафика.

Община Сливен апелира към всички шофьори да проявят отговорност и съдействие, като своевременно преместят автомобилите си от зоните на предстоящите строителни дейности. Това е важно както за нормалното протичане на ремонта, така и за опазването на личното имущество.

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