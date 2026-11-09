Сливен, кратки вечерни новини, 09.11.2026 г., понеделник

09.11.2026 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 55

Община Сливен организира поредното издание на фермерския пазар, което ще се проведе на 21 ноември, събота.

Община Сливен призовава шофьорите да преместят паркираните си автомобили от бул. „Панайот Хитов“ заради започващия мащабен ремонт на пътната отсечка.

Община Сливен започва съвместни засилени проверки на собствениците на домашни кучета заедно с Областната дирекция по безопасност на храните и Районното управление на МВР.

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен обяви осемнадесетото издание на конкурса за коледна картичка и оригинално празнично пожелание „Коледна магия“ – 2026.

В дните от 6 до 9 ноември екипи на РДПБЗН – Сливен са се отзовали на 7 сигнала за произшествия.

Сливенската публика има възможност да чуе на живо именития български цигулар Светлин Русев на 12 ноември от 19:00 часа в зала „Сливен“.

Десетки семейства във вилната зона „Рамануша“ край Сливен се оплакват от чести прекъсвания на електрозахранването, ниско напрежение и повредени електроуреди.