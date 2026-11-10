Иво Сиромахов гостува в Сливен на 18 ноември

10.11.2026 08:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 74

Иво Сиромахов ще гостува в Сливен на 18 ноември за среща с публиката в InMagic Club & Stage на ул. „Панайот Хитов“ 14.

Събитието ще започне в 19:30 часа, като вратите ще бъдат отворени от 19:00 часа. Форматът предвижда разговор с публиката, в който Сиромахов ще споделя истории от работата си в телевизията, театъра и литературата.

Срещата няма да следва предварително зададен сценарий, а зрителите ще могат да задават свои въпроси и да участват пряко в разговора.

Билети се предлагат чрез Kupibileti.bg, в бензиностанции OMV и на касите на FastPay.

За посещение са необходими предварителни резервации на телефон +359 890 980 033.