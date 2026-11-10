Млекарево и Стоил войвода отбелязаха празниците си с богата програма и заря

10.11.2026 09:00 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 67

С много настроение и празнична програма селата Млекарево и Стоил войвода отбелязаха своите празници на 8 октомври.

Събитията бяха уважени от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева и представители на общинската администрация, както и от кметове на малки населени места в общината.

Празничната програма започна с приветствия от кметовете на двете села Диян Тодоров в Млекарево и Минка Попова в Стоил войвода. Те поздравиха жителите и гостите и отправиха пожелания за здраве, благополучие и сплотеност.

Към поздравите се присъедини и кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, която пожела на присъстващите здраве, единство и повече поводи за гордост от родните места. Тя подчерта значението на местните празници за съхраняването на традициите и общностния дух.

И в Млекарево, и в Стоил войвода празненствата продължиха с разнообразна програма, а финалът беше поставен с празнична заря.

На следващия ден Галя Захариева продължи традицията да поздравява имениците от Общинска администрация – Нова Загора, като им връчи символични подаръци и отправи пожелания за здраве, щастие и професионални успехи.