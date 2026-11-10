В Жеравна отбелязаха 146 години от рождението на Йордан Йовков

146 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков бяха отбелязани в родната му къща в Жеравна. Събитието се проведе в къща музей „Йордан Йовков“ и събра представители на Исторически музей – Котел и гости от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен.
Посещението на сливенското училище е част от утвърдена ежегодна традиция. Сред гостите бяха директорът Диана Кънева и преподаватели от педагогическия колектив.
По повод годишнината Диана Кънева подари на музея умалена скулптурна реплика на паметника на Йовков, дело на скулптора Христо Колев. Дарението е изработено като ученически проект по информатика с помощта на 3D технология.
Репликата ще бъде включена в музейната експозиция като пример за съчетаване на съвременните технологии с опазването и популяризирането на културното наследство.
Програмата завърши с поднасяне на цветя пред паметника на писателя.
Роденият в Жеравна Йордан Йовков остава сред знаковите имена в българската литература, а творчеството му продължава да заема важно място в националната културна памет.