В Жеравна отбелязаха 146 години от рождението на Йордан Йовков

10.11.2026 09:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 70

146 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков бяха отбелязани в родната му къща в Жеравна. Събитието се проведе в къща музей „Йордан Йовков“ и събра представители на Исторически музей – Котел и гости от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен.

Посещението на сливенското училище е част от утвърдена ежегодна традиция. Сред гостите бяха директорът Диана Кънева и преподаватели от педагогическия колектив.

По повод годишнината Диана Кънева подари на музея умалена скулптурна реплика на паметника на Йовков, дело на скулптора Христо Колев. Дарението е изработено като ученически проект по информатика с помощта на 3D технология.

Репликата ще бъде включена в музейната експозиция като пример за съчетаване на съвременните технологии с опазването и популяризирането на културното наследство.

Програмата завърши с поднасяне на цветя пред паметника на писателя.

Роденият в Жеравна Йордан Йовков остава сред знаковите имена в българската литература, а творчеството му продължава да заема важно място в националната културна памет.