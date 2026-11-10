AMD EPYC разширява своите позиции в Google Cloud

10.11.2026 09:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 45 минути | 65

5 то поколение AMD EPYC сървърни процесори влизат в TPU 8tx хост инфраструктурата на Google Cloud, за да помогнат на организациите в защитата на чувствителни AI модели.

Санта Клара, Калифорния, САЩ — 9 ноември 2026 г. — Днес AMD (NASDAQ: AMD) обяви, че процесорите AMD EPYC™ от 5-то поколение осигуряват работата на хост инфраструктурата за Google Cloud TPU 8tx – първата облачна система с Tensor Processing Unit (TPU), която предлага поверителни изчисления (confidential computing), гарантирани на хардуерно ниво. Разширеното сътрудничество между двете компании съчетава производителността на процесорите AMD EPYC™, възможностите за сигурност AMD Infinity Guard и софтуерната съвместимост с x86 архитектурата с технологията за ускоряване на изкуствен интелект (AI) на Google Cloud TPU. Това помага на предприятията да рабитят с натоварвания, свързани с изпълнение на модели, фина настройка и усилено обучение. Благодарение на архитектурата за поверителни изчисления на Google Cloud в системата TPU 8tx, поддържана от хост процесори AMD EPYC™ от 5-то поколение, организациите могат да изпълняват своите най-чувствителни AI задачи в облака, в голям мащаб и без компромис със защитата на данните.

Това внедряване разширява ролята на процесорите AMD EPYC като основа за ускорена AI инфраструктура. В системи, изградени с графични процесори и специализирани ускорители, процесорите AMD EPYC са предпочитаният избор за хост обработка – подготовка на данни, координиране на работните натоварвания и управление на комуникацията с ускорителите. С TPU 8tx, AMD и Google Cloud съчетават тези възможности със сигурност, вградена на хардуерно ниво, за да отговорят на едно критично изискване при внедряването на AI в реална среда: защитата на данните, докато те се обработват.

„Най-способните системи с изкуствен интелект се нуждаят от процесорна основа, която може да отговори на изискванията на ускорителите, които поддържат“, каза Дан Макнамара, старши вицепрезидент и управител на поделението Изчислителни системи и и корпоративен ИИ в AMD. „В продължение на поколения EPYC процесори ние изградихме лидерски възможности в производителността, пропускателната способност на паметта и входно-изходните операции, които поддържат ускорените системи продуктивни, подкрепени от години инженерно сътрудничество с водещите световни доставчици на облачни услуги. Работата ни с Google Cloud носи тази сила на TPU 8tx, помагайки на клиентите да надграждат своите AI решения с производителността и защитата, които изискват най-важните им работни задачи.“

„Когато екипите внедряват AI агенти в реална експлоатация, те се нуждаят от увереност, че техните данни и интелектуална собственост остават поверителни – дори по отношение на базовата инфраструктура“, заяви Марк Ломайер, вицепрезидент и генерален мениджър за AI и изчислителна инфраструктура в Google Cloud. „Чрез комбинирането на процесори AMD EPYC от 5-то поколение с нашата архитектура TPU от 8-мо поколение в рамките на AI Hypercomputer, ние за първи път въвеждаме поверителни изчисления (confidential computing), гарантирани на хардуерно ниво, за облачните TPU. Клиентите получават защита на данните на ниво хардуер, съчетана с производителност с ниска латентност, каквато е необходима за съвременните модели за логически изводи.“

Поверителен AI с AMD EPYC процесори

В системите TPU 8tx процесорите AMD EPYC от 5-то поколение управляват оркестрацията на работните натоварвания, подготовката на данните и комуникацията с висока пропускателна способност с TPU ускорителите. Системата използва възможностите на технологията AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) в процесорите AMD EPYC, която – в съчетание с TPU – разширява защитата при поверителни изчисления отвъд самия процесор, обхващайки и свързаните ускорители. Това помага за опазването на чувствителните данни, докато те се пренасят между отделните компоненти.

Проверката на идентичността и конфигурацията за сигурност на ускорителя, преди да му се предостави директен достъп до защитената памет, помага на клиентските подкани, теглата на моделите и междинните данни да останат криптирани в паметта на процесора и при пренос между хоста и ускорителите, с хардуерна изолация по време на изпълнението на ускорителя. Тези защити помагат на предприятията да използват чувствителна информация с увереност в приложенията за разсъждения и агентен изкуствен интелект.

Процесорите AMD EPYC също така са в основата на по-широкото портфолио от решения за поверителни изчисления в Google Cloud: технологиите AMD SEV помагат за защитата на работните натоварвания в рамките на Confidential VMs, Confidential GKE, Confidential Space, Confidential Managed Service for Apache Spark и Confidential Dataflow. TPU 8tx разширява това сътрудничество, обхващайки и поверителното AI ускоряване.

Доказана основа за хост процесори в различни AI архитектури

Докато хиперскейлърите, водещите изследователски лаборатории и доставчиците на модели изграждат все по-специализирана инфраструктура за изкуствен интелект, изборът на CPU остава ключов фактор за производителността на системите и тяхното внедряване. Ускорителите разчитат на хост процесорите за осигуряване на данни, планиране на задачите и свързване на AI работните натоварвания със заобикалящите ги приложения и услуги. Процесорите AMD EPYC са предпочитаният избор за хост процесори от над 10 водещи хиперскейлъри и лаборатории, работещи в авангарда на AI – независимо дали става въпрос за системи с графични процесори (GPU) или специализирани ASIC ускорители за изкуствен интелект.

Процесорите AMD EPYC поддържат тази роля в системи, използващи графични процесори AMD Instinct™ и Nvidia, както и специализирани хардуерни решения. Този широк обхват предоставя на клиентите доказана CPU платформа, съвместима с различни видове ускорители и подкрепена от утвърдената x86 софтуерна екосистема.

Надграждане върху поколения сътрудничество между AMD и Google Cloud

AMD и Google Cloud си сътрудничат в рамките на няколко поколения процесори EPYC, като поддържат работни натоварвания от общ характер, изчислително интензивни задачи, задачи с интензивно използване на паметта за съхранение, както и ускорени изчисления. Това сътрудничество обхваща и актуалните виртуални машини в Google Cloud Compute Engine – сериите C4D, N4D, H4D, Z4D и G4. Двете компании работят заедно от години и в областта на технологиите за сигурност на корпоративно ниво, включително чрез задълбочени проверки на фърмуера на процесора за сигурност на AMD, извършвани от експерти по сигурността на Google.

С TPU 8tx това разширено сътрудничество помага на предприятията да изпълняват съвременни работни натоварвания, свързани с логически изводи и агентен изкуствен интелект, в реална работна среда, без да правят компромис със защитата на данните.