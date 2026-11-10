Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.11.2026 г.

10.11.2026 10:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 73

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 06.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.11.2026

РСПБЗН-Сливен участват с два противопожарни екипа в спасителните действия при пътно произшествие, възникнало тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ на територията на област Ямбол.

Движението на територията на ОДМВР-Сливен се регулира от полицейски екипи на РУ-Нова Загора и РУ-Сливен, които пренасочват движението по обходни маршрути. От ОДМВР-Сливен съветват гражданите да шофират внимателно и да изпълняват указанията на полицейските служители.

ОДМВР-Сливен

Сливен: Полицейска операция по линия „Данъци“ е проведена съвместно със служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ –ОДМВР-Сливен, ТД НАП- Бургас /фискален контрол /и ОДБХ-Сливен. Акцията е по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев с цел установяване на нарушения и престъпления, съгласно закона за счетоводството и избягване установяването и плащането на данъчни задължения от регистрирани търговци. Извършени са проверки в търговски обекти на територията на община Сливен. В един от проверените обекти е установено разминаване в касата на търговеца в размер на 121 евро и неиздаване на фискален бон, за което предстои да бъде съставен АУАН и издадено наказателно постановление от служители на ТД НАП-Бургас. В същия обект служителите на ОДБХ са установили храни с неизяснен произход и с изтекъл срок на годност (28,5 кг. храни от животински произход и 4 кг. други хранителни продукти), които са иззети и подлежат на унищожаване, за което отношение ще бъде взето от ОДБХ.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Сливен при проверка на непълнолетно момче. Лицето е обявено за издирване с мярка „установяване на адрес“. Той е задържан на 9 ноември от служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен. В хода на проверката в него са намерени и иззети две опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от участък „Надежда“ при ежедневния контрол и наблюдение на лица с криминални прояви. На 9 ноември, около 16,00 часа, в кв. „Даме Груев“ е спрян за проверка криминално проявен мъж на 32 години. Направил е опит за скрие две опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 09.11.2026 г., в 22,37 часа, в РСПБЗН - Нова Загора, е получен сигнал за пожар във фургон, намиращ се до язовир в землището на село Езеро. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Причината за пожара е оставена без надзор запалена печка на твърдо гориво. Запалват се намиращите се в близост мебели. На място са извикани екипи на ЕВН и РУ-Нова Загора. При възникване на пожара, в постройката не е имало никой. Преминаващи забелязват пожара и се обаждат на тел. 112. Унищожени са 50 кв. м. покривна конструкция, бяла и черна техника, мебели и два фургона. Спасени са едно животно, 20 бали и 2 тона фураж.