10.11.2026 10:26 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди 47 минути | 68

16 пострадали при тежката катастрофа на магистрала "Тракия" днес, са транспортирани в МБАЛ "Д-р Иван Селимински -Сливен". От тях четирима са настанени в Отделението по реанимация, трима - в неврохирургия. Състоянието на останалите се уточнява. Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров заяви, че медицинските екипи работят експедитивно и се оказва лекарска помощ на пострадалите. В момента, в който е станало ясно за катастрофата, са спрени плановите операции в болницата и екипите са били в готовност да посрещат линейките.