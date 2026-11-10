МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” отправя призив за кръводаряване заради пострадалите в катастрофата на магистрала Тракия, които са настанени в болницата. Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане.
Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14,30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника.
Вижте повече подробности за процедурата по кръводаряване на сайта на болницата : https://mbal-sliven.com/kravodaryavane