Малки градинари с големи сърца в клуб „Зелено вълшебство“

10.11.2026 12:08 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 59

Знаете ли какво искат да ни кажат цветята, когато имат нужда от внимание? Децата от нашия клуб по интереси „Зелено вълшебство“ разкриха тайните на този зелен език и се потопиха в завладяващия свят на стайните растения!

С помощта на интересна презентация малките природолюбители научиха най-важното:

Как правилно да ги поливат и къде е най-подходящото място за тях в стаята;

Как се подреждат различните видове пръст в саксиите;

Кога се налага разсаждане и с какво да ги подхранваме, за да растат здрави и щастливи.

Най-вълнуващата част обаче беше практиката! Децата с много любов и внимание се погрижиха за цветята в училище – избърсаха праха от листенцата им, за да могат да „дишат“ по-леко, и ги поляха грижовно.

Всяко дете показа истинска отговорност и нежност към растенията. Горди сме с нашите малки будители на зелена грижа и екологично мислене!