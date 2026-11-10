Сливен, кратки вечерни новини, 10.11.2026 г., вторник

10.11.2026 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 20 минути | 2

Шестнадесет души, пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември, са транспортирани в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.

От брифинг на министъра на здравеопазването Катя Ивкова стана ясно, че осем са настанени в лечебно заведение във ВМА – Сливен, седем се лекуват в две болници в Бургас, а 12 са приети в болница в Ямбол.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен отправи призив за кръводаряване заради пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, които са настанени в лечебното заведение.

Жители на вилна зона „Рамануша“ край Сливен се оплакват от опасно ниско напрежение и повредени електроуреди.

Община Сливен организира поредното издание на фермерския пазар, което ще се проведе на 21 ноември, събота.

Община Сливен призова шофьорите да преместят паркираните си автомобили от бул. „Панайот Хитов“ заради започващия мащабен ремонт на пътната отсечка.

Община Сливен започва съвместни засилени проверки на собствениците на домашни кучета заедно с Областната дирекция по безопасност на храните и Районното управление на МВР.