ТАМ, КЪДЕТО ЙОВКОВОТО СЛОВО СРЕЩА ПОКОЛЕНИЯТА…

10.11.2026 14:10 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 26 минути | 45

Има места, към които се връщаме не просто заради традицията, а защото ги носим в сърцето си. Такова място за нас е Жеравна – родното място на Йордан Йовков, чието име с гордост носи нашето училище.

На 9 ноември, по повод 146 години от рождението на големия български писател, колективът на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, отново посети къща музей „Йордан Йовков“. Сред възрожденската атмосфера на старинна Жеравна срещата с родния дом на писателя ни припомни непреходната сила на неговото слово и ценностите, които ни е завещал.

Ежегодните ни посещения са много повече от съхранена традиция – те са израз на почит и признателност, на жива духовна връзка между училището и мястото, откъдето започва житейският път на неговия патрон.

Тазгодишната среща имаше и специален акцент. Директорът на училището, г-жа Диана Кънева, подари на музея умалена 3D реплика на паметника на Йордан Йовков, изработена от ученици в гимназиален етап благодарение на съвременната техника и технологичните възможности на училищната лаборатория.

Оборудвана с високотехнологични 3D принтери и специализирана техника, лабораторията предоставя на нашите ученици пространство за творчество, експериментиране и превръщане на идеите в реални проекти. Създаването на тази реплика е още едно доказателство, че в нашето училище традицията и иновациите вървят ръка за ръка, а модерната технологична среда открива пред младите хора възможности да създават, да изследват и да оставят своята следа.

Подарък с особено послание, в който се преплитат уважението към миналото, творческата енергия на младите хора и силата на съвременните технологии. Така Йовковото наследство продължава да живее и в света на новите поколения – свят на открития, технологии и нови хоризонти.

С цветя пред паметника на писателя отдадохме почит на твореца, който ни завеща не само незабравими герои и вълнуващи истории, но и вечни уроци по доброта, състрадание и човечност.

146 години след неговото рождение Йовков продължава да ни събира. А за нас е чест да носим неговото име, да пазим духовното му наследство и да предаваме на своите ученици ценностите, които правят човека истински човек.