10.11.2026 14:20 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 16 минути | 0

Новината за трагедията на автомагистрала „Тракия“ с толкова много жертви ни завари в правителствения самолет по пътя за Варна. Веднага след кацането разпоредих министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да заминава с правителствения самолет за Бургас, за да може да извозва ранени за болниците в София. Два военнотранспортни самолета „Спартан“ кацнаха веднага на летище Бургас с носилки и лекарски екипи. Това заяви министър-председателят Румен Радев на брифинг във Варна, където пристигна за среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Към момента информацията от инцидента е за 12 загинали и 48 ранени. Тъй като концентрацията на ранените е в болниците в Сливен и Ямбол, министърът на отбраната Димитър Стоянов разпореди военнотранспортните самолети да се пребазират от Бургас на летище „Безмер“ до Ямбол. „Оставаме в пълна готовност за евакуация на ранени от Сливен, Ямбол и Бургас за болниците в София“, заяви още премиерът Радев.

Министър-председателят Румен Радев изрази своите искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Премиерът благодари също така на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за това, че с присъствието си днес дава ясен знак на солидарност и че България не е сама в предизвикателствата, пред които е изправена.

Премиерът Румен Радев заминава заедно с министъра на отбраната за мястото на катастрофата.