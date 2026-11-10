10.11.2026 15:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | България | преди 24 минути | 50

Длъжност: „Оркестрант ІІІ група“.

Брой вакантни длъжности: общо 5 броя, от които:

1 длъжност във военно формирование 22220 – Сливен

1 длъжност във военно формирование 24150 – Стара Загора

3 длъжности във военно формирование 42830 – София

Минимално образование и квалификация: Средно музикално образование.

Специалности: „Кларинет“, „Саксофон“, „Тромпет“, „Цугтромбон“, „Тромпет“, „Баритон“.

Желаещите да кандидатстват за военна служба

подават документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 30 ноември 2026 г.

Конкурсът ще се проведе за времето от 14.01.2027 г. до 15.01.2027 г. във военно формирование 28610 – София на адрес: гр. София, ул. „Буря“ № 26.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон или email за часа и датата на явяване за участие в конкурса.

Конкурсът включва:

 Изпит на музикален инструмент:

- гама до пет знака – изпълнение, зададено от комисията;

- етюд и пиеса – по избор на кандидата;

- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

 Изпит по физическа подготовка;

 Тест за обща култура;

 Събеседване с кандидатите.

Телефони за информация: 02/92-28-400, 02/92-28-410, 02/92-28-449 и 0889 27 55 45

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

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