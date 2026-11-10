Длъжност: „Оркестрант ІІІ група“.
Брой вакантни длъжности: общо 5 броя, от които:
1 длъжност във военно формирование 22220 – Сливен
1 длъжност във военно формирование 24150 – Стара Загора
3 длъжности във военно формирование 42830 – София
Минимално образование и квалификация: Средно музикално образование.
Специалности: „Кларинет“, „Саксофон“, „Тромпет“, „Цугтромбон“, „Тромпет“, „Баритон“.
Желаещите да кандидатстват за военна служба
подават документи във Военно окръжие – Сливен,
в срок до 30 ноември 2026 г.
Конкурсът ще се проведе за времето от 14.01.2027 г. до 15.01.2027 г. във военно формирование 28610 – София на адрес: гр. София, ул. „Буря“ № 26.
Кандидатите ще бъдат уведомени по телефон или email за часа и датата на явяване за участие в конкурса.
Конкурсът включва:
Изпит на музикален инструмент:
- гама до пет знака – изпълнение, зададено от комисията;
- етюд и пиеса – по избор на кандидата;
- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).
Изпит по физическа подготовка;
Тест за обща култура;
Събеседване с кандидатите.
Телефони за информация: 02/92-28-400, 02/92-28-410, 02/92-28-449 и 0889 27 55 45
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
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