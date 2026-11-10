Областна администрация – Сливен във връзка с трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“

10.11.2026 15:54 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 17 минути | 0

Областният управител на област Сливен Михаил Кашеров и целият екип на Областната администрация изразяват своите искрени съболезнования на семействата, близките и роднините на загиналите при тежката верижна катастрофа, станала днес на автомагистрала „Тракия“.

„Изправени сме пред неописуема трагедия, която отне човешки животи и почерни десетки семейства. В този изключително тежък момент думите трудно могат да изразят скръбта ни.“

Областният управител беше лично на мястото на произшествието днес, където оказваше пълно съдействие за координацията между институциите и управлението на извънредната ситуация, след като бе задействал веднага системата BG-ALERT за своевременно информиране на гражданите.

Михаил Кашеров изразява своята дълбока признателност към спасителните екипи, служителите на МВР, Спешна помощ, Пожарна безопасност, както и към лекарите и медицинските специалисти в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и Военна болница – Сливен. Благодарение на тяхната бърза и самоотвержена реакция десетки ранени бяха своевременно транспортирани и настанени за лечение.

Ръководството на Областната администрация призовава гражданите, които имат възможност, да се включат в организираната акция за кръводаряване в Кръвния център в Сливен в помощ на пострадалите.